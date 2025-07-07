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На Покровському та Лиманському напрямках до половини боїв на фронті: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 233 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 184 бойові зіткнення за минулу добу, з яких майже половина припала на Покровський та Лиманський напрямки. Ворог завдав одного ракетного удару, 90 авіаударів, здійснив 6040 обстрілів та залучив 4589 дронів-камікадзе.

На Покровському та Лиманському напрямках до половини боїв на фронті: карта від Генштабу

Майже половина зі 184 боїв на фронті минулої доби сталася на Покровському та Лиманському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 7 липня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням чотирьох ракет, а також 90 авіаударів, зокрема скинув 154 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 6040 обстрілів, з них 135 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4589 дронів-камікадзе.

"Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три артилерійські системи та 16 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога", - ідеться у зведенні. 

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 24 боєзіткнення. Противник завдав 19 авіаційних ударів, загалом скинув 30 керованих авіаційних бомб та здійснив 344 артилерійські обстріли, зокрема 38 - із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 24 боєзіткнення в районах населених пунктів Кам’янка, Зелене, Красне Перше, Амбарне, Вовчанськ та в бік населеного пункту Хатнє.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Кіндрашівка, Голубівка, Московка та Зелений Гай.

На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Червоний Став, Серебрянка, Карпівка, в напрямках Нового Миру та Торського.

На Сіверському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції Сил оборони поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки та Івано-Дар’ївки.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Русин Яр та Яблунівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 атак агресора в районах населених пунктів Разіне, Промінь, Котлине, Новосергіївка, Миролюбівка, Полтавка, Новоекономічне, Мирне, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка та в напрямках населених пунктів Філія, Новомиколаївка, Покровськ, Молодецьке, Дачне, Муравка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Воскресенка, Шевченко, Запоріжжя, Зірка, Мирне, Комар, Новосілка та в бік Новопавлівки.

Противник двічі атакував позиції наших захисників поблизу Малинівки на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках російські окупанти наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

За добу Сили оборони ліквідували 3 ворожі танки, 33 артсистеми та 1100 окупантів07.07.25, 07:34 • 775 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
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