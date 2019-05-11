На юге Пакистана в отель напала группа боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В субботу боевики напали на отель в пакистанском юго-западном портовом городе Гвадар. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что нападение на отель на юге Пакистана было совершено в субботу утром. Большинство гостей были эвакуированы.
Министр внутренних дел Белуджистана Зяулла Лангоат сказал, что, кажется, есть жертвы, но не было никаких подробностей.
Белуджистан переполнен этническими, сектантскими и сепаратистскими повстанцами, и в провинции действуют несколько боевых групп, включая пакистанскую талибанских группу или Техрик-и Талибан Пакистан (ТТП) и белуджистанская армия освобождения.
Напомним, число жертв теракта в суфийского храма "Дата-Дарби" в пакистанском городе Лахор достигло 11.