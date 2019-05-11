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На півдні Пакистану на готель напала група бойовиків

На півдні Пакистану на готель напала група бойовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. У суботу бойовики напали на готель в пакистанському південно-західному портовому місті Гвадар. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що напад на готель на півдні Пакистану було здійснено у суботу зранку. Більшість гостей були евакуйовані.

Міністр внутрішніх справ Белуджистану Зяулла Лангоу сказав, що, здається, є жертви, але не було ніяких подробиць.

Белуджистан переповнений етнічними, сектантськими і сепаратистськими повстанцями, і в провінції діють кілька бойових груп, включаючи пакистанську талібанську групу або Техрік-і Талібан Пакистан (ТТП) і Белуджистанську армію визволення.

Нагадаємо, число жертв теракту у суфійського храму “Дата-Дарбі” в пакистанському місті Лахор досягла 11.

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