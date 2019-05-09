У Пакистані зросла кількість загиблих від вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Число жертв теракту у суфійського храму "Дата-Дарбі" в пакистанському місті Лахор досягла 11, повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
У числі 11 загиблих в результаті вибуху бомби в провінції Пенджаб - п'ять поліцейських і 13-річний підліток. Стан двох постраждалих оцінюється як критичний, 26 поранених перебувають на лікуванні в лікарнях.
Повідомляється, що потерпілим буде надана фінансова допомога в розмірі від 100 до 500 тисяч пакистанських рупій в залежності від тяжкості поранення.
Як повідомив представник адміністрації головного міністра Пенджабу Шахбаз Гілл, теракт скоїв 15-річний підліток.
Нагадаємо, щонайменше чотири людини, включаючи старійшину племені, які їхали в автомобілі, загинули в результаті вибуху придорожнього фугасу, що стався в середу в пакистанській південно-західній провінції Белуджистан.