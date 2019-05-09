Четыре человека погибли в результате взрыва придорожного фугаса в Пакистане

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 58036 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 86251 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100404 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102434 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125723 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112351 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138269 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144735 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130191 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130240 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Четыре человека погибли в результате взрыва придорожного фугаса в Пакистане

Четыре человека погибли в результате взрыва придорожного фугаса в Пакистане

Киев  •  УНН

 • 10187 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. По меньшей мере четыре человека, включая старейшину племени, которые ехали в автомобиле, погибли в результате взрыва придорожного фугаса, произошедшего в среду в пакистанской юго-западной провинции Белуджистан. Об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на местные СМИ, передает УНН.

Автомобиль был полностью уничтожен после взрыва придорожного фугаса, все четыре человека в автомобиле погибли, сообщает местный телеканал Hum news.

Пока ни одна группировка или отдельное лицо не заявили о своей ответственности за это нападение.

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Как сообщал УНН, по меньшей мере девять человек, в том числе пять спецназовцев, охранник и трое гражданских, погибли, а 25 получили ранения в среду утром в результате возможной атаки террористов-смертников возле мечети Дата Дарбар в Лахоре на востоке Пакистана.

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