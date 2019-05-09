Четыре человека погибли в результате взрыва придорожного фугаса в Пакистане
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. По меньшей мере четыре человека, включая старейшину племени, которые ехали в автомобиле, погибли в результате взрыва придорожного фугаса, произошедшего в среду в пакистанской юго-западной провинции Белуджистан. Об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на местные СМИ, передает УНН.
Автомобиль был полностью уничтожен после взрыва придорожного фугаса, все четыре человека в автомобиле погибли, сообщает местный телеканал Hum news.
Пока ни одна группировка или отдельное лицо не заявили о своей ответственности за это нападение.
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Как сообщал УНН, по меньшей мере девять человек, в том числе пять спецназовцев, охранник и трое гражданских, погибли, а 25 получили ранения в среду утром в результате возможной атаки террористов-смертников возле мечети Дата Дарбар в Лахоре на востоке Пакистана.