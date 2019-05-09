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Чотири людини загинули в результаті вибуху придорожнього фугасу у Пакистані

Чотири людини загинули в результаті вибуху придорожнього фугасу у Пакистані

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Щонайменше чотири людини, включаючи старійшину племені, що їхали в автомобілі, загинули в результаті вибуху придорожнього фугасу, що стався в середу в пакистанській південно-західній провінції Белуджистан. Про це повідомляє "Сіньхуа" із посиланням на місцеві ЗМІ, передає УНН

Автомобіль був повністю знищений після вибуху придорожнього фугасу, всі чотири людини в автомобілі загинули, повідомляє місцевий телеканал Hum news.

Поки жодне угрупування чи окрема особа не заявили про свою відповідальність за цей напад.

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Як повідомляв УНН, щонайменше дев'ять людей, у тому числі п'ять спецпризначенців, охоронець і троє цивільних, загинули, а 25 осіб отримали поранення в середу вранці у результаті ймовірної атаки терористів-смертників біля мечеті Дата Дарбар у Лахорі на сході Пакистану.

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