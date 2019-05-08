Вибух прогримів біля мечеті у Пакистані, дев'ятеро загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Щонайменше дев'ять людей, у тому числі п'ять спецпризначенців, охоронець і троє цивільних, загинули, а 25 осіб отримали поранення в середу вранці у результаті ймовірної атаки терористів-смертників біля мечеті Дата Дарбар у Лахорі на сході Пакистану. Про це УНН повідомляє з посиланням на Dunya News.
"У результаті цього нападу дев'ять людей загинули", - повідомили у поліції.
Постраждалі доставлені у лікарні, де їм була надана невідкладна допомога. Деякі з них, принаймні сім або вісім, - у критичному стані.
Ціллю нападу, як передбачається, був транспорт представників поліцейського спецпідрозділу біля входу для жінок до святині 11-го століття.
Так, відповідно до попередніх даних поліції, вибух стався недалеко від поліцейських автомобілів біля мечеті. Один з автомобілів був повністю знищений. Розпочато розслідування.
Сотні мусульман були присутні у Дата Дарбарі, оскільки країна відзначає священний місяць Рамадан.
Нагадаємо, вибух прогримів на ринку у Пакистані, 16 людей загинули.