Вибух прогримів біля мечеті у Пакистані, дев'ятеро загиблих

КИЇВ. 8 травня. УНН. Щонайменше дев'ять людей, у тому числі п'ять спецпризначенців, охоронець і троє цивільних, загинули, а 25 осіб отримали поранення в середу вранці у результаті ймовірної атаки терористів-смертників біля мечеті Дата Дарбар у Лахорі на сході Пакистану. Про це УНН повідомляє з посиланням на Dunya News.