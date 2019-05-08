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Взрыв прогремел возле мечети в Пакистане, девять погибших

Взрыв прогремел возле мечети в Пакистане, девять погибших

Киев  •  УНН

 • 8982 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. По меньшей мере девять человек, в том числе пять спецназовцев, охранник и трое гражданских, погибли, а 25 получили ранения в среду утром в результате вероятной атаки террористов-смертников возле мечети Дата Дарбар в Лахоре на востоке Пакистана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Dunya News.

"В результате этого нападения девять человек погибли", - сообщили в полиции.

Пострадавшие доставлены в больницы, где им была оказана неотложная помощь. Некоторые из них, по крайней мере семь или восемь, - в критическом состоянии.

Целью нападения, как предполагается, был транспорт представителей полицейского спецподразделения у входа для женщин к святыне 11-го века.

Так, согласно предварительным данным полиции, взрыв произошел недалеко от полицейских автомобилей возле мечети. Один из автомобилей был полностью уничтожен. Начато расследование.

Сотни мусульман присутствовали в Дата Дарбаре, поскольку страна отмечает священный месяц Рамадан.

Напомним, взрыв прогремел на рынке в Пакистане, 16 человек погибли.

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