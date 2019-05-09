В Пакистане возросло число погибших от взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Число жертв теракта у суфийского храма "Дата-Дарба" в пакистанском городе Лахор достигло 11, сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
В числе 11 погибших в результате взрыва бомбы в провинции Пенджаб - пять полицейских и 13-летний подросток. Состояние двух пострадавших оценивается как критическое, 26 раненых находятся на лечении в больницах.
Сообщается, что пострадавшим будет оказана финансовая помощь в размере от 100 до 500 тысяч пакистанских рупий в зависимости от тяжести ранения.
Как сообщил представитель администрации главного министра Пенджаба Шахбаз Гилл, теракт совершил 15-летний подросток.
Напомним, по меньшей мере четыре человека, включая старейшину племени, которые ехали в автомобиле, погибли в результате взрыва придорожного фугаса, произошедшего в среду в пакистанской юго-западной провинции Белуджистан.