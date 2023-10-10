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На поддержку защитников Украины в 2024 году направят 14,3 млрд грн

На поддержку защитников Украины в 2024 году направят 14,3 млрд грн

Киев • УНН

 • 435409 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. В 2024 году на поддержку защитников и защитниц в Украине направят 14,3 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Цитата

«На 2024 год вдвое увеличиваем финансирование ветеранских программ. На поддержку защитников и защитниц потратим 14,3 млрд грн», - сообщил Шмыгаль.

Также он напомнил, что в бюджет на 2024 год закладываем почти 1,7 трлн грн на безопасность и оборону.

«Из них около 56 млрд грн — на оборонные производства и еще более 48 млрд грн — на пополнение и расширение армии дронов», - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о предложениях в государственный бюджет Украины на 2024 год относительно предсказания в бюджете не менее 21,6% ВВП для сектора безопасности и обороны Украины.

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