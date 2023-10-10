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На підтримку захисників України в 2024 році спрямують 14,3 млрд грн

На підтримку захисників України в 2024 році спрямують 14,3 млрд грн

Київ • УНН

 • 435411 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У 2024 році на підтримку захисників і захисниць в Україні спрямують 14,3 млрд грн. Про це повідомив Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Цитата

«На 2024 рік вдвічі збільшуємо фінансування ветеранських програм. На підтримку захисників і захисниць витратимо 14,3 млрд грн», - повідомив Шмигаль.

Також він нагадав, що у бюджет на 2024 рік закладаємо майже 1,7 трлн грн на безпеку та оборону.

«З них близько 56 млрд грн — на оборонні виробництва та ще понад 48 млрд грн — на поповнення і розширення армії дронів», - розповів Шмигаль.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про пропозиції до Державного бюджету України на 2024 рік щодо передбачення у бюджеті не менше 21,6% ВВП для сектору безпеки і оборони України.

Українські Національні Новини

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