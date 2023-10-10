Зеленський ввів у дію рішення РНБО про понад 21% ВВП на безпеку і оборону
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про пропозиції до Державного бюджету України на 2024 рік щодо передбачення у бюджеті не менше 21,6% ВВП для сектору безпеки і оборони України. Про це ідеться в президентському указі №682/2023 від 9 жовтня, пише УНН.
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Згідно з рішенням РНБО, Кабміну доручено "передбачити під час доопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» загальний фінансовий ресурс на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 21,6 відсотка валового внутрішнього продукту для сектору безпеки і оборони України, при цьому фінансування потреб сектору безпеки і оборони України передбачити в обсязі не менше 1 692 613,0 млн гривень".
Також, відповідно до рішення, Кабмін має "вжити у 2024 році заходів щодо забезпечення першочергового фінансування діяльності суб'єктів сектору безпеки і оборони України" за низкою пріоритетних напрямків, деякі з яких у документі вказано з поміткою "для службового користування". Серед відкритих в указі пунктів:
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- посилення спроможностей та задоволення першочергових потреб сил безпеки і оборони України в озброєнні, військовій та спеціальній техніці, ракетах і боєприпасах шляхом їх закупівлі, ремонту, відновлення і модернізації;
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- належне утримання особового складу сил безпеки і оборони України, реалізація соціальних гарантій;
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- посилення контррозвідувального захисту та боротьби з тероризмом і диверсійною діяльністю;
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- удосконалення системи охорони та підвищення рівня захисту державного кордону України;
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- реалізація державної політики у сфері кібербезпеки;
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- розмінування території України.
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Уряду доручено також вжити заходів щодо забезпечення "своєчасного та у повному обсязі фінансування у 2024 році для Міністерства оборони України, інших органів сектору безпеки і оборони України на виплату грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, поліцейських".
Міністерству фінансів доручено забезпечити протягом 2024 року своєчасне фінансування видатків Держбюджету, передбачених для органів сектору безпеки і оборони України, у повному обсязі.
Нагадаємо
Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що пріоритетними напрямками витрат бюджету 2024 року будуть оборона, соціальна підтримка та освіта. З кожної тисячі гривень із загального фонду держбюджету 800 гривень підуть на ці потреби.