800 грн з кожної тисячі держбюджету підуть на оборону, підтримку ветеранів, соціальні виплати, медицину та освіту - Шмигаль

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“Прямо зараз будуємо фундамент фінансової стійкості на 2024 рік. Проєкт державного бюджету вже в парламенті. Він має чіткі, зрозумілі пріоритети.З кожної тисячі гривень із загального фонду держбюджету 800 грн ітиме на оборону, підтримку ветеранів, соціальні виплати, медицину та освіту”, - сказав Шмигаль.

Він додав, що кожна гривня, яку платять громадяни та бізнес у вигляді податків буде спрямована на безпеку й оборону України.

“Як і цього року, в наступному потребуємо фінансової підтримки партнерів у розмірі близько 42 млрд доларів. Вже зараз розуміємо, звідки ці кошти можуть надійти. Це програма ЄС Ukraine Facility, це допомога Сполучених Штатів, це програма МВФ та допомога інших наших друзів і партнерів”, - повідомив премʼєр-міністр.

Премʼєр-міністр сказав, що якорем фінансування є програма співпраці з МВФ. І у 2024 році очікуються транші на суму 5,4 млрд доларів. Крім того, Україна має довгострокові програми співпраці з Норвегією, Японією, Канадою та іншими країнами.

“Вже зараз маємо бачення, як можемо закрити фінансування на наступний рік”, - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо

Профільний комітет запропонував Верховній Раді України збільшити в державному бюджеті видатки на сектор оборони та безпеки на 302.6 млрд грн.