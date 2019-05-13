В поддержку Епифания выступили две епархии ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Митрополита Киевского и всея Украины Епифания поддержали Ивано-Франковская и Хмельницкая епархия православной церкви Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на страницу в Facebook митрополита Ивано-Франковской-Галицкой епархии Иоасафа Василикова и митрополита Хмельницкой епархии Антония Махоты.
"На Объединительном Соборе было принято решение о самороспуске Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и вхождения в новосозданную Православную Церковь Украины и избран Предстоятель Православной Церкви Украины, которым стал Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Среди лиц, поддержавших такое решение был ныне Почетный Патриарх Филарет. который пытается вернуть нашу Церковь в изоляцию и отстранить митрополита Епифания от предстоятельства, чего мы не имеем права допустить, потому что это путь в никуда, это дорога в изоляцию нашей Церкви", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что возвращение к предыдущей структуре Киевского патриархата означает потерю Томоса и всех достижений церковной независимости.
В заявлении Хмельницкой епархии Православной Церкви Украины сообщается, что она, во главе со своим митрополитом Хмельницким и Каменец-Подольским Антонием, во всей своей полноте объединительного процесса остается верной идеалам единства и выражает свою поддержку Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.
"Это историческое событие уже играет главную роль в становлении самостоятельности, суверенности и территориальной целостности Украинского государства. Сегодня украинский народ, доверие которого к Церкви является самым большим, может задать вопрос, способна ли она сдержать свое слово? И не станут ли снова чьи-то амбиции тщеславия выше единства?", - отмечается в заявлении.
Напомним, украинские священники и в дальнейшем будут обслуживать духовные потребности украинцев за рубежом.