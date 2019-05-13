На підтримку Епіфанія виступили дві єпархії ПЦУ

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Митрополита Київського та всієї України Епіфанія підтримали Івано-Франківська та Хмельницька єпархія православної церкви України. Про це УНН повідомляє посилаючись на сторінки у Facebook митрополита Івано-Франківської-Галицької єпархії Іоасафа Василиківа та митрополита Хмельницької єпархії Антонія Махоти.

"На Об’єднавчому Соборі було прийнято рішення про саморозпуск Української Православної Церкви Київського Патріархату та входження у новостворену Православну Церкву України та обрано Предстоятеля Православної Церкви України, яким став Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Серед осіб, які підтримали таке рішення був нині Почесний Патріарх Філарет який намагається повернути нашу Церкву в ізоляцію і відсторонити митрополита Епіфанія від предстоятельства, чого ми не маємо права допустити, бо це шлях в нікуди, це дорога в ізоляцію нашої Церкви",- йдеться у заяві.

Також зазначається, що повернення до попередньої структури Київського патріархату означає втрату Томосу і всіх досягнень церковної незалежності.

У заяві Хмельницької єпархії Православної Церкви України, повідомляється, що вона, на чолі зі своїм митрополитом Хмельницьким і Камянець-Подільським Антонієм, у всій своїй повноті об’єднавчого процесу залишається вірною ідеалам єдності та висловлює свою підтримку Блаженнійшому митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.

"Ця історична подія вже відіграє головну роль у становленні самостійності, суверенності та територіальної цілісності Української Держави. Сьогодні український народ, довіра якого до Церкви є найбільшою, може задати питання, чи здатна вона дотримати свого слова? І чи знову чиїсь амбіції марнославства не стануть вищими за єдність?", - зазначається в заяві.

Нагадаємо, українські священики і надалі будуть обслуговувати духовні потреби українців за кордоном.

Українські Національні Новини

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