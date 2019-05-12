Українські священики і надалі будуть обслуговувати українців за кордоном - Епіфаній

"...за нормами Томосу ми як Українська православна церква не маємо права мати парафії та єпархії в діаспорі за кордоном. Це право належить Вселенському патріарху. Тобто, православні українські священики мають право обслуговувати духовні потреби українців за кордоном, але вони повинні перебувати у складі Вселенського патріархату. Зараз ми вирішуємо це питання стосовно парафій, які були до цього часу в Київському патріархаті. Це стосується Європи, Америки. Зараз вже багато парафій, які були створені в той час, доєднуються до складу Константинопольського патріархату. І українські священики і надалі будуть обслуговувати духовні потреби українців за кордоном. Вони будуть у складі Константинопольського патріархату, але підтримувати духовний зв’язок з Українською помісною православною церквою. І поступово ми вирішимо всі ці питання, бо на це потрібен час. Ми ведемо перемовини з Вселенським патріархом, архієреї на місцях спілкуються з українськими громадами", - повідомив він.



Як повідомляв УНН, Епіфаній прокоментував обєднання ПЦУ з УГКЦ.