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Епіфаній прокоментував об'єднання ПЦУ з УГКЦ

Епіфаній прокоментував об'єднання ПЦУ з УГКЦ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Для вивчення можливого об'єднання українських православних церков східного та західного обрядів між ними спочатку має бути проведено відповідний діалог. Про це предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

"Загалом логічно, що в Україні буде Єдина помісна православна церква..... Тому ми співпрацюємо з тими церквами, які зараз є. Ми тісно співпрацюємо з УГКЦ, яка є патріотичною церквою. Співпраця йде в рамках Всеукраїнської ради церков. Це унікальний орган, який об’єднує різні церкви, різні конфесії в єдиний орган, який озвучує певні проблеми, звертається з певними меседжами до суспільства. В рамках цієї ради ми єдині в захисті Української держави", - розповів він. 

Епіфаній також прокоментував можливе об'єднання УГКЦ з ПЦУ: "Загалом багато хто прагне і говорить проте, що ці церкви повинні в майбутньому об’єднатися. Але для того, щоб об’єднатися, треба прийти до діалогу. Зараз ми тісно співпрацюємо. Ми спільно втілюємо певні проекти, беремо участь у спільних заходах. На зустрічі з Блаженнійшим Святославом ми говорили про подальше поглиблення нашої співпраці. У цій співпраці ми прийдемо до діалогу, а вже діалог визначить, чи зможемо ми об’єднатися. Теоретично це в майбутньому можливо. Але це залежить від того, як ми будемо співпрацювати, підтримувати ці дружні стосунки, прагнути цієї єдності. У майбутньому всі православні повинні об’єднатися в єдиній Церкві. Зараз ми є незалежною автокефальною помісною православною церквою, яка володіє всіма необхідними правами нарівні з іншими, навіть історичними патріархатами. Зараз ми перебуваємо в статусі митрополії, але це не впливає на внутрішній стан і загалом не ущемляє наші права. Щодо піднесення до статусу патріархату, то це в майбутньому, коли ми, всі православні, об’єднаємося навколо Київського престолу. Зараз ми говоримо про майбутнє, яке маємо будувати: визнання іншими православними помісними церквами, єдність у межах України, у межах єдиної помісної православної церкви. Тож все залежить від нас: як ми будемо діяти, співпрацювати."

Як повідомляв УНН, Епіфаній наголосив на важливості об’єднання навколо Київського престолу

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