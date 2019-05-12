Епифаний прокомментировал объединение ПЦУ с УГКЦ

"В целом логично, что в Украине будет Единая поместная православная церковь ..... Поэтому мы сотрудничаем с теми церквями, которые сейчас есть. Мы тесно сотрудничаем с УГКЦ, которая является патриотической церковью. Сотрудничество идет в рамках Всеукраинского совета церквей. Это уникальный орган, который объединяет различные церкви, разные конфессии в единый орган, который озвучивает определенные проблемы, обращается с определенными посланиями к обществу. В рамках этого совета мы едины в защите Украинского государства", - рассказал он.



Епифаний также прокомментировал возможное объединение УГКЦ с ПЦУ: "Вообще многие стремятся и говорят о том, что эти церкви должны в будущем объединиться. Но для того, чтобы объединиться, надо прийти к диалогу. Сейчас мы тесно сотрудничаем. Мы совместно воплощаем определенные проекты, участвуем в совместных мероприятиях. На встрече с Блаженнейшим Святославом мы говорили о дальнейшем углублении нашего сотрудничества. В этом сотрудничестве мы придем к диалогу, а уже диалог определит, сможем ли мы объединиться. Теоретически это в будущем возможно. Но это зависит от того, как мы будем сотрудничать, поддерживать эти дружеские отношения, стремиться этого единства. В будущем все православные должны объединиться в единой Церкви. Сейчас мы являемся независимой автокефальной поместной православной церковью, которая обладает всеми необходимыми правами наравне с другими, даже историческими патриархатами. Сейчас мы находимся в статусе митрополии, но это не влияет на внутреннее состояние и в целом не ущемляет наши права. Относительно подъема к статусу патриархата, то это в будущем, когда мы, все православные, объединимся вокруг Киевского престола. Сейчас мы говорим о будущем, которое должны строить: признание другими православными поместными церквями, единство в пределах Украины, в рамках единой поместной православной церкви. Поэтому все зависит от нас: как мы будем действовать, сотрудничать."



Как сообщал УНН, Епифаний подчеркнул важность объединения вокруг Киевского престола .