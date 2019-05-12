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Украинские священники и в дальнейшем будут обслуживать украинцев за рубежом - Епифаний

Украинские священники и в дальнейшем будут обслуживать украинцев за рубежом - Епифаний

Киев  •  УНН

 • 9390 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Украинские священники и в дальнейшем будут обслуживать духовные потребности украинцев за рубежом. Они будут в составе Константинопольского патриархата, но будут поддерживать духовную связь с Украинской поместной православной церковью. Об этом предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"... по нормам Томосу мы как Украинская православная церковь не вправе иметь приход и епархии в диаспоре за рубежом. Это право принадлежит Вселенскому патриарху. То есть, православные украинские священники имеют право обслуживать духовные потребности украинцев за рубежом, но они должны находиться в составе Вселенского патриархата. Сейчас мы решаем этот вопрос применительно приходов, которые были до сих пор в Киевском патриархате. Это касается Европы, Америки. Сейчас уже много приходов, которые были созданы в то время, присоединяются в состав Константинопольского патриархата. И украинские священники и в дальнейшем будут обслуживать духовные потребности украинский за рубежом. Они будут в составе Константинопольского патриархата, но будут поддерживать духовную связь с Украинской поместной православной церковью. И постепенно мы решим все эти вопросы, потому что на это нужно время. Мы ведем переговоры с Вселенским патриархом, архиереи на местах общаются с украинскими общинами", - сообщил он.

Как сообщал УНН, Епифаний прокомментировал объединение ПЦУ с УГКЦ .

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