Украинские священники и в дальнейшем будут обслуживать украинцев за рубежом - Епифаний

"... по нормам Томосу мы как Украинская православная церковь не вправе иметь приход и епархии в диаспоре за рубежом. Это право принадлежит Вселенскому патриарху. То есть, православные украинские священники имеют право обслуживать духовные потребности украинцев за рубежом, но они должны находиться в составе Вселенского патриархата. Сейчас мы решаем этот вопрос применительно приходов, которые были до сих пор в Киевском патриархате. Это касается Европы, Америки. Сейчас уже много приходов, которые были созданы в то время, присоединяются в состав Константинопольского патриархата. И украинские священники и в дальнейшем будут обслуживать духовные потребности украинский за рубежом. Они будут в составе Константинопольского патриархата, но будут поддерживать духовную связь с Украинской поместной православной церковью. И постепенно мы решим все эти вопросы, потому что на это нужно время. Мы ведем переговоры с Вселенским патриархом, архиереи на местах общаются с украинскими общинами", - сообщил он.



Как сообщал УНН, Епифаний прокомментировал объединение ПЦУ с УГКЦ .