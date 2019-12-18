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На переговорах в Минске воплотили в жизнь решение Нормандского саммита по обмену - Олифер

На переговорах в Минске воплотили в жизнь решение Нормандского саммита по обмену - Олифер

Киев  •  УНН

 • 9856 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Стороны трехсторонней контактной группы основательно обсудили вопросы обмена удерживаемыми, чем способствовать освобождению и обмена лиц, содержащихся в связи с конфликтом, до конца года, и тем самым воплотили в жизнь решения Нормандского саммита по этому вопросу. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.

“Сегодня украинская делегация прибыла в Минск с четким пониманием о необходимости реализации договоренностей лидеров стран Нормандской четверки в Париже 9 декабря 2019. А именно: полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, который должен быть введен до конца 2019 год; взаимное освобождение удерживаемых лиц, полный и безусловный допуск международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста, ко всем лицам, незаконно удерживаемым в ОРДЛО; согласование трех участков с гуманитарной целью; предоставление доступа СММ ОБСЕ ко всей неконтролируемой участка российско-украинской границы в режиме 24/7; обеспечение работы КПВВ Золотое”, — написала Олифер.

“Стороны очень основательно обсуждали и вопросы обмена удерживаемыми. Они приложили значительные усилия, чтобы способствовать освобождению и обмена лиц, содержащихся в связи с конфликтом, до конца года, и тем самым воплотить в жизнь решения Нормандского саммита по этому вопросу”, — написала Олифер.

“Сегодняшнее заседание ТКГ в Минске было последним в уходящем году. В рамках работы Трехсторонней контактной группы в 2019 году удалось вдвое уменьшить количество обстрелов в Донбассе; уменьшить применение артиллерии, минометов, танков; достигнуты договоренности по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской, Золотого, Петровского; восстановлено городов у КПВВ Станица Луганская; начато обсуждение вопроса возвращения украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО; обеспечивается работа инфраструктуры жизнедеятельности Донбасса, в которой нуждаются мирные жители по обе стороны линии соприкосновения”, — написала Олифер.

Она отметила, что ТКГ выразила благодарность Мартину Сайдик по его конструктивную работу специального представителя действующего главы ОБСЕ в ТКГ и поздравила Хайди Грау с началом ее каденции на этом посту.

Напомним, ранее советник Зеленского Андрей Ермак рассказал, чего Украина ждет от заседаний в Минске.

Напомним, сегодня вечером Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседания в Минске.

Украинские Национальные Новости

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