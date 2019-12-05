В ОБСЄ назвали нового спецпредставника в Контактній групі по Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Замість посла Мартіна Сайдік у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України, ОБСЄ тепер представлятиме дипломат Хайді Грау. Про це заявив чинний глава ОБСЄ Мирослав Лайчак під час міністерської ради ОБСЄ в Братиславі, передає кореспондент УНН.
"На цьому етапі я хотів би висловити свою подяку за відмінну і цінну роботу нашого спеціального представника в Україні і в тристоронній контактній групі посла Мартіна Сайдіка, а також офіційно оголосити про призначення посла Хайді Грау своїм наступником", - сказав Лайчак.
Він також зазначив, що ситуація в Україні і навколо неї була в центрі порядку денного ОБСЄ.
"І ми побачили прогрес. Насправді, я щойно повернувся зі Станиці Луганської. Після моєї першої поїздки хтось сказав мені, що було б дивом, якби міст можна було відремонтувати. Але це саме те, що сталося. Тепер люди можуть перетинати його в безпеці і з гідністю, і я дійсно хочу подякувати Президенту Зеленському та уряду України. І я також хочу подякувати тристоронній контактній групі та спеціальній місії зі спостереження за допомогу в створенні такої можливості", - заявив голова організації.
Як повідомляв УНН, раніше голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров закликав державу скасувати такий дозвіл щодо виконання Мартіном Сайдіком повноважень спеціального представника голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі з врегулювання на Донбасі після заяви останнього про Крим.