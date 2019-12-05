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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103044 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В ОБСЕ назвали нового спецпредставителя в Контактной группе по Донбассу

В ОБСЕ назвали нового спецпредставителя в Контактной группе по Донбассу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Вместо посла Мартина Сайдика в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, ОБСЕ теперь будет представлять дипломат Хайди Грау. Об этом заявил действующий глава ОБСЕ Мирослав Лайчак во время министерского совета ОБСЕ в Братиславе, передает корреспондент УНН.

"На данном этапе я хотел бы выразить свою благодарность за отличную и ценную работу нашего специального представителя в Украине и в трехсторонней контактной группе посла Мартина Сайдик, а также официально объявить о назначении посла Хайди Грау своим преемником", - сказал Лайчак.

Он также отметил, что ситуация в Украине и вокруг нее была в центре повестки дня ОБСЕ.

"И мы увидели прогресс. На самом деле, я только что вернулся из Станицы Луганской. После моей первой поездки кто-то сказал мне, что было бы чудом, если бы мост можно было отремонтировать. Но это именно то, что произошло. Теперь люди могут пересекать его в безопасности и с достоинством, и я действительно хочу поблагодарить Президента Зеленского и правительство Украины. И я также хочу поблагодарить трехстороннюю контактную группу и специальную миссию по наблюдению за помощь в создании такой возможности", - заявил глава организации.

Как сообщал УНН, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал государство отменить такое разрешение относительно выполнения Мартином Сайдиком полномочий специального представителя главі ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе после заявления последнего о Крыме.

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