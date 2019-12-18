На переговорах в Мінську втілили в життя рішення Нормандського саміту - Оліфер
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Сторони тристоронньої контактної группи грунтовно обговорили питання обміну утримуваними, чим сприяли звільненню та обміну осіб, які утримуються в зв’язку з конфліктом, до кінця року, і тим самим втілити в життя рішення Нормандського саміту з цього питання. Про це повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.
“Сьогодні українська делегація прибула в Мінськ з чітким розумінням щодо необхідності реалізації домовленостей лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі 9 грудня 2019. А саме: повний та всеосяжний режим припинення вогню, який має бути запроваджено до кінця 2019 року; взаємне звільнення утримуваних осіб, повний і безумовний допуск міжнародних організацій, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, до всіх осіб, незаконно утримуваних в ОРДЛО; узгодження трьох ділянок з гуманітарною метою; надання доступу СММ ОБСЄ до всієї неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону в режимі 24/7; забезпечення роботи КПВВ Золоте”, — написала Оліфер.
“Сторони дуже грунтовно обговорювали і питання обміну утримуваними. Вони доклали значних зусиль, щоб сприяти звільненню та обміну осіб, які утримуються в зв’язку з конфліктом, до кінця року, і тим самим втілити в життя рішення Нормандського саміту з цього питання”, — написала Оліфер.
“Сьогоднішнє засідання ТКГ в Мінську було останнім в році, що минає. В рамках роботи Тристоронньої контактної групи в 2019 році вдалося вдвічі зменшити кількість обстрілів на Донбасі; зменшити застосування артилерії, мінометів, танків; досягнуто домовленостей щодо розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської, Золотого, Петрівського; відновлено міст біля КПВВ Станиця Луганська; розпочато обговорення питання повернення української державної та приватної власності на території ОРДЛО; забезпечується робота інфраструктури життєдіяльності Донбасу, якої потребують мирні мешканці по обидві сторони лінії зіткнення”, — написала Оліфер.
Вона зазначила, що ТКГ висловила вдячність Мартіну Сайдіку за його конструктивну роботу спеціального представника діючого глави ОБСЄ в ТКГ та привітала Хайді Грау із початком її каденції на цій посаді.
Нагадаємо, раніше радник Зеленського Андрій Єрмак розповів, чого Україна чекає від засідань в Мінську.
Нагадаємо, сьогодні ввечері Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі початку засідання в Мінську.