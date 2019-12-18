На переговорах в Мінську втілили в життя рішення Нормандського саміту - Оліфер

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Сторони тристоронньої контактної группи грунтовно обговорили питання обміну утримуваними, чим сприяли звільненню та обміну осіб, які утримуються в зв’язку з конфліктом, до кінця року, і тим самим втілити в життя рішення Нормандського саміту з цього питання. Про це повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.