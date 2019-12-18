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Радник Зеленського розповів, чого Україна чекає від засідань в Мінську

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Радник президента України із зовнішньополітичних питань Андрій Єрмак розповів, чого очікувати від сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську. Про це він сказав у коментарі ВВС News, передає УНН.

“Зараз іде робота над звільненням полонених на основі принципу „всіх на всіх“, починаючи з „усіх встановлених на всіх встановлених“. 18 грудня будуть обговорюватись конкретні списки та конкретні строки”, — сказав Єрмак.

За його словами, українська сторона очікує від сьогоднішньої зустрічі чотирьох головних домовленостей.

Перша — визначення конкретних списків обміну та конкретні строки його проведення. Єрмак додав, що наразі обмін має відбутись до Нового року, як обговорювали в Парижі.

Друга — визначення трьох точок розведення військ на лінії розмежування, а також затвердження плану розведення згідно з досягнутими у Парижі домовленостями.

Третя — фіксація умов та процедур повного припинення вогню.

Четверте — у політичній підгрупі мають провести консультації щодо загального переліку питань, пов’язаних зі шляхом виконання Мінських угод і втіленням результатів зустрічі у “нормандському форматі” 9 грудня в Парижі.

18 грудня у Мінську відбувається перша зустріч ТКГ з часу “нормандського саміту” у Парижі 9 грудня.

Українську делегацію очолює експрезидент Леонід Кучма.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що досягти особливого прогресу сьогодні в Мінську не вдалося.

Нагадаємо, сьогодні ввечері Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі розпочала засідання в Мінську.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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