Радник Зеленського розповів, чого Україна чекає від засідань в Мінську

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Радник президента України із зовнішньополітичних питань Андрій Єрмак розповів, чого очікувати від сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську. Про це він сказав у коментарі ВВС News, передає УНН.