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Советник Зеленского рассказал, чего Украина ждет от заседаний в Минске

Советник Зеленского рассказал, чего Украина ждет от заседаний в Минске

Киев  •  УНН

 • 10558 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Советник президента Украины по внешнеполитическим вопросам Андрей Ермак рассказал, чего ожидать от сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом он сказал в комментарии ВВС News, передает УНН.

“Сейчас идет работа над освобождением пленных на основе принципа „всех на всех“, начиная с „всех установленных на всех установленных“. 18 декабря будут обсуждаться конкретные списки и сроках”, — сказал Ермак.

По его словам, украинская сторона ожидает от сегодняшней встречи четырех главных договоренностей.

Первая — определение конкретных списков обмена и сроках его проведения. Ермак добавил, что пока обмен должен состояться до Нового года, как обсуждали в Париже.

Вторая — определение трех точек разведения войск на линии разграничения, а также утверждение плана разведения согласно достигнутым в Париже договоренностям.

Третья — фиксация условий и процедур полного прекращения огня.

Четвертое — в политической подгруппе должны провести консультации относительно общего перечня вопросов, связанных с путем выполнения Минских соглашений и воплощением результатов встречи в “нормандском формате” 9 декабря в Париже.

18 декабря в Минске проходит первая встреча ТКГ с момента “нормандского саммита” в Париже 9 декабря.

Украинскую делегацию возглавляет экс-президент Леонид Кучма.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что достичь особого прогресса сегодня в Минске не удалось.

Напомним, сегодня вечером Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседания в Минске.

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