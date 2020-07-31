На острове Змеиный пограничники провели учебные стрельбы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. На острове Змеиный личный состав пограничной комендатуры быстрого реагирования Измаильского отряда отработал практические упражнения с боевой стрельбой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служба ГПСУ.
"Так, вчера личный состав пограничной комендатуры быстрого реагирования Измаильского отряда отработал практические упражнения с боевой стрельбой на острове Змеиный. Прямо посреди моря спецназовцы повышали свое мастерство по стрельбе из гранатометов, пулеметов и другого стрелкового вооружения", - говорится в сообщении.
Сообщается, что более недели назад это подразделение вместе с другими подразделениями Южного регионального управления, корабельно-катерных составом Регионального управления Морской охраны и ВМС участвовало в совместной практической тренировке с проведением боевых стрельб, что также проходилана острове.
Как сообщалось, в июле пограничный вертолет впервые за 12 лет совершил полет и приземлился на острове Змеиный.
Напомним, командование подвело итоги учения "Sea Breeze - 2020".