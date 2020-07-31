На острове Змеиный пограничники провели учебные стрельбы

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 51848 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103199 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108132 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135831 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111408 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132632 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102311 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102621 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104531 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102086 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На острове Змеиный пограничники провели учебные стрельбы

На острове Змеиный пограничники провели учебные стрельбы

Киев  •  УНН

 • 14813 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. На острове Змеиный личный состав пограничной комендатуры быстрого реагирования Измаильского отряда отработал практические упражнения с боевой стрельбой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служба ГПСУ.

"Так, вчера личный состав пограничной комендатуры быстрого реагирования Измаильского отряда отработал практические упражнения с боевой стрельбой на острове Змеиный. Прямо посреди моря спецназовцы повышали свое мастерство по стрельбе из гранатометов, пулеметов и другого стрелкового вооружения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что более недели назад это подразделение вместе с другими подразделениями Южного регионального управления, корабельно-катерных составом Регионального управления Морской охраны и ВМС участвовало в совместной практической тренировке с проведением боевых стрельб, что также проходилана острове.

Как сообщалось, в июле пограничный вертолет впервые за 12 лет совершил полет и приземлился на острове Змеиный.

Напомним, командование подвело итоги учения "Sea Breeze - 2020".

Украинские Национальные Новости

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