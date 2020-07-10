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Вперше за 12 років українські прикордонники прилетіли на острів Зміїний

Вперше за 12 років українські прикордонники прилетіли на острів Зміїний

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Прикордонний вертоліт вперше за 12 років здійснив політ і приземлився на острові Зміїний. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

"Учора вертоліт Мі-8 Харківської окремої авіаційної ескадрильї Держприкордонслужби України здійснив повітряний моніторинг за маршрутом "Одеса – Територіальне море України – о. Зміїний – Вилкове – Одеса", - йдеться в повідомленні.

Як зазначено, під час цього польоту прикордонники оглянули 2400 км2 акваторії. Екіпажі виконали 4 посадки на вертолітному майданчику острова Зміїний та 3 посадки на майданчику "Вилкове",

"Цей політ став знаковим, адже вертольоти прикордонників уже 12 років не здійснювали польотів на Зміїний. Відтепер два екіпажі вертольотів МІ-8 Держприкордонслужби України отримали допуски для польотів над морем. А проведена модернізація гвинтокрилих машин дозволила зробити такі польоти безпечними", - зазначили у МВС.

Вказано, що відтепер "у разі необхідності провести повітряний моніторинг, доставити на острів вантажі чи персонал, або провести медичну евакуацію… екіпажі та гвинтокрили готові".

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Довідка: острів Зміїний розташований у північно-західній частині Чорного моря, займає вигідне географічне і стратегічне положення та має велике значення для нашої держави.

Тут розташована адміністративно-територіальна одиниця - селище Біле Вилківської міської ради Кілійського району Одеської області.

Нагадаємо, у лютому 2009 року Міжнародний суд у Гаазі поставив крапку багаторічній суперечці між Україною та Румунією щодо морського кордону двох країн у Чорному морі. В результаті рішення міжнародної інстанції під юрисдикцію Бухареста відійшло майже 80% спірних територій.

Румунські експерти стверджують, що в цьому районі шельфу можуть знаходитися величезні поклади нафти і природного газу, здатні забезпечити енергетичну незалежність Румунії на щонайменше 30 років.

Ці ресурси оцінюються приблизно в 70 млрд куб. м газу і 12 млн тонн нафти.

Українські Національні Новини

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