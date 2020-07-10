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Впервые за 12 лет украинские пограничники прилетели на остров Змеиный

Впервые за 12 лет украинские пограничники прилетели на остров Змеиный

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Пограничный вертолет впервые за 12 лет совершил полет и приземлился на острове Змеиный. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

"Вчера вертолет Ми-8 Харьковской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы Украины осуществил воздушный мониторинг по маршруту "Одесса - Территориальное море Украины - о. Змеиный - Вилково - Одесса", - говорится в сообщении.

Как указано, во время этого полета пограничники осмотрели 2400 км2 акватории. Экипажи выполнили 4 посадки на вертолетной площадке острова Змеиный и 3 посадки на площадке "Вилково",

"Этот полет стал знаковым, ведь вертолеты пограничников уже 12 лет не осуществляли полетов на Змеиный. Теперь два экипажа вертолетов Ми-8 Госпогранслужбы Украины получили допуски для полетов над морем. А проведенная модернизация винтокрылых машин позволила сделать такие полеты безопасными", - отметили в МВД.

Указано, что отныне "в случае необходимости провести воздушный мониторинг, доставить на остров грузы или персонал, или провести медицинскую эвакуацию... экипажи и вертолеты готовы".

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Справка: остров Змеиный расположен в северо-западной части Черного моря, занимает выгодное географическое и стратегическое положение и имеет большое значение для нашего государства.

Здесь расположена административно-территориальная единица - поселок Белое Вилковской городского совета Килийского района Одесской области.

Напомним, в феврале 2009 года Международный суд в Гааге поставил точку во многолетнем споре между Украиной и Румынией относительно морской границы двух стран в Черном море. В результате решения международной инстанции под юрисдикцию Бухареста отошло почти 80% спорных территорий.

Румынские эксперты утверждают, что в этом районе шельфа могут находиться огромные залежи нефти и природного газа, способные обеспечить энергетическую независимость Румынии на минимум 30 лет.

Эти ресурсы оцениваются примерно в 70 млрд куб.м газа и 12 млн тонн нефти.

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