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ВМС України провели збір-похід у Чорному морі

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КИЇВ. 8 липня. УНН. В акваторії Чорного моря відбувся збір-похід кораблів, катерів та суден Військово-Морських Сил Збройних Сил України, в ході якого особовий склад відпрацював тактичні вправи, серед яких висадка морського десанту на необладнане узбережжя в умовах панування противника. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"В акваторії Чорного моря відбувся збір-похід кораблів, катерів та суден національного флоту з метою відпрацювання елементів бойової підготовки, злагодженості підрозділів різнорідних сил та демонстрації їх присутності у Чорноморському регіоні. Окрім корабельно-катерного складу, у заході взяли участь підрозділи морської піхоти, морської авіації та тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у ході збір-походу особовий склад відпрацював низку тактичних вправ, серед яких висадка морського десанту на необладнане узбережжя в умовах панування противника у морі та повітряному просторі, ведення мінно-загороджувальних дій, захист морських комунікацій, недопущення блокування пункту базування тощо. На завершення, військові у складі тактичних різнорідних груп відпрацювали дії по відбиттю нападу противника у морі та наданню допомоги судну, що зазнало лиха.

"Основою проведеного збір-походу стали кораблі, катери та судна, які цьогоріч були зведені у флотилію ВМС ЗС України, а керування силами здійснювалось з корабельного пункту управління. Відповідно до розподілу функцій за стандартами НАТО, флотилія і надалі працюватиме у напрямку набуття спроможностей з питань підготовки корабельного складу", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський заявляв, що Україна ніколи не дозволить зруйнувати систему Чорноморської безпеки, а український флот стане взірцем потужності, сучасності та справжньою гордістю країни.

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