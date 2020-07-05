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Зеленський пообіцяв зробити все, щоб український флот "став справжньою гордістю України"

Зеленський пообіцяв зробити все, щоб український флот "став справжньою гордістю України"

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Україна ніколи не дозволить зруйнувати систему Чорноморської безпеки, а український флот стане взірцем потужності, сучасності та справжньою гордістю країни. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час урочистостей в Одесі з нагоди Дня Військово-Морських сил, передає кореспондент УНН.

Так, Зеленський зазначив, що роль українського військового флоту для обороноздатності нашої держави неможливо переоцінити.

"Екіпажі корабельно-катерного складу та морської авіації, підрозділи морського напряму – ми нікому ніколи не дозволимо зруйнувати систему Чорноморської безпеки. І наша державна мета – системно нарощувати вашу міць. Ми знаємо, як у минулі роки Військово-Морські сили України у багатьох сенсах цього слова намагалися знищити та потопити. Я цього просто не допущу. Я зроблю все, щоб український флот був взірцем потужності, сучасності та став справжньою гордістю України. Щоб ми були морською державою не в далеких спогадах минулого, а в реальному сьогоденні та найближчому майбутньому", – наголосив Президент.

За його словами, новому командувачу Військово-Морських сил, контрадміралу Олексію Неїжпапі поставлено завдання забезпечувати бойову готовність військового флоту та оснащення ВМС ракетною зброєю – як головний чинник стримування.

Президент також повідомив, що наразі триває активна розбудова військово-морських баз та навчальних закладів, облаштування місць постійної дислокації бойових частин ВМС, розвиток об’єктів національного флоту, відновлення, модернізація та надходження нового озброєння та військової техніки.

"Надважливими є державні випробовування українського ракетного комплексу "Нептун". Його прийняття на озброєння зробить нас ще сильнішим гравцем у акваторії Чорного й Азовського морів. Також у наших найближчих планах – отримання катерів "Айленд" і "Марк VI" у межах військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки", – зауважив Зеленський.

Глава держави також подякував усім міжнародним партнерам за постійну підтримку України.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні відзначають День Військово-Морських Сил Збройних Сил та День працівників морського та річкового флоту. Відповідний указ про встановлення дати Дня ВМС був підписаний Президентом України 12 червня 2015 року.

Раніше в УНН повідомлялося, що українські моряки, серед них, моряки з Криму, які у 2014 році не зрадили Україну, отримають понад 70 квартир.

Також Зеленський вручив держнагороди українським морякам.

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