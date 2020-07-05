Сьогодні в Україні відзначають День Військово-морських сил

Вперше День ВМС України був відзначений у Севастополі 1 серпня 1997 року. В цей день на колишніх кораблях Чорноморського флоту ВМФ СРСР, що перейшли до складу ВМС України, були урочисто підняті військово-морські прапори України.

День ВМС ЗС України був установлений на прохання Військової Ради Військово-Морських Сил, на честь перших широкомасштабних навчань українського військового флоту “Море-96” (30 липня — 1 серпня 1996), указом Президента від 17 серпня 1996 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Навчання “Сі Бриз-2020” пройдуть без сухопутної складової — командувач ВМС

На перше в історії ВМС святкування Дня Військово-Морських Сил України в Севастополь прибули президент України Леонід Кучма, урядовці, міністр оборони України Олександр Кузьмук, народні депутати України, перші командувачі ВМС України Борис Кожин і Володимир Безкоровайний, делегації з областей України, зірки української естради. Святкування дня ВМС стало всенародним оглядом бойової готовності українського флоту і визначенням його авторитету в Україні. Воно засвідчило перемогу не лише військових моряків, а всього народу у виснажливій боротьбі за флот, за право України бути морською державою.

Прикметно, що на липень припадають найзначущі дати в історії українського військового флоту. Так, 5 липня 1918 року був оприлюднений закон про уніформу для українського флоту; 18 липня 1918-го відбулось прийняття закону про Військово-морський прапор України; того ж таки липня 1918 було створено постійнодіюче з’єднання Військово-морського Флоту Української держави — бригада тральщиків.

21 липня 1992 року сторожовий корабель СКР-112 підняв український прапор і перейшов під юрисдикцію України, а 30 липня 1996 року відбулись перші оперативно-тактичні навчання ВМС України під прапором Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України “Море-96”. А якщо дивитися в зовсім сиву давнину, то не можна не згадати морський похід і блискучу перемогу київського князя Олега під Константинополем у червні — липні 907 року. Нині, у зв’язку з російською окупацією Криму, штаб ВМС України знаходиться в Одесі.

Раніше повідомлялось, що цього року через пандемію День Військово-морських Сил в Одесі відзначать у закритому режимі. Вчора Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Одеської області.