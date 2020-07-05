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Сьогодні в Україні відзначають День Військово-морських сил

Сьогодні в Україні відзначають День Військово-морських сил

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Сьогодні в Україні відзначають День Військово-Морських Сил Збройних Сил та День працівників морського та річкового флоту. Відповідний указ про встановлення дати Дня ВМС був підписаний Президентом України 12 червня 2015 року, передає УНН.

Вперше День ВМС України був відзначений у Севастополі 1 серпня 1997 року. В цей день на колишніх кораблях Чорноморського флоту ВМФ СРСР, що перейшли до складу ВМС України, були урочисто підняті військово-морські прапори України.

День ВМС ЗС України був установлений на прохання Військової Ради Військово-Морських Сил, на честь перших широкомасштабних навчань українського військового флоту “Море-96” (30 липня — 1 серпня 1996), указом Президента від 17 серпня 1996 року.

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На перше в історії ВМС святкування Дня Військово-Морських Сил України в Севастополь прибули президент України Леонід Кучма, урядовці, міністр оборони України Олександр Кузьмук, народні депутати України, перші командувачі ВМС України Борис Кожин і Володимир Безкоровайний, делегації з областей України, зірки української естради. Святкування дня ВМС стало всенародним оглядом бойової готовності українського флоту і визначенням його авторитету в Україні. Воно засвідчило перемогу не лише військових моряків, а всього народу у виснажливій боротьбі за флот, за право України бути морською державою.

Прикметно, що на липень припадають найзначущі дати в історії українського військового флоту. Так, 5 липня 1918 року був оприлюднений закон про уніформу для українського флоту; 18 липня 1918-го відбулось прийняття закону про Військово-морський прапор України; того ж таки липня 1918 було створено постійнодіюче з’єднання Військово-морського Флоту Української держави — бригада тральщиків.

21 липня 1992 року сторожовий корабель СКР-112 підняв український прапор і перейшов під юрисдикцію України, а 30 липня 1996 року відбулись перші оперативно-тактичні навчання ВМС України під прапором Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України “Море-96”. А якщо дивитися в зовсім сиву давнину, то не можна не згадати морський похід і блискучу перемогу київського князя Олега під Константинополем у червні — липні 907 року. Нині, у зв’язку з російською окупацією Криму, штаб ВМС України знаходиться в Одесі.

Раніше повідомлялось, що цього року через пандемію День Військово-морських Сил в Одесі відзначать у закритому режимі. Вчора Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Одеської області.

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