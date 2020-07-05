Сегодня в Украине отмечают День Военно-морских сил
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Сегодня в Украине отмечают День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил и День работников морского и речного флота. Соответствующий указ об установлении даты Дня ВМС был подписан Президентом Украины 12 июня 2015, передает УНН.
Впервые День ВМС Украины был отмечен в Севастополе 1 августа 1997. В этот день на прежних кораблях Черноморского флота ВМФ СССР, которые перешли в состав ВМС Украины, были торжественно подняты военно-морские флаги Украины.
День ВМС ВС Украины был установлен по просьбе Военного Совета Военно-Морских Сил, в честь первых широкомасштабных учений украинского военного флота "Море-96" (30 июля - 1 августа 1996), указом Президента от 17 августа 1996 года.
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На первое в истории ВМС празднования Дня Военно-Морских Сил Украины в Севастополь прибыли президент Украины Леонид Кучма, члены правительства, министр обороны Украины Александр Кузьмук, народные депутаты Украины, первые командующие ВМС Украины Борис Кожин и Владимир Безкоровайный, делегации из областей Украины, звезды украинской эстрады. Празднование дня ВМС стало всенародным осмотром боевой готовности украинского флота и определением его авторитета в Украине. Оно показало победу не только военных моряков, а всего народа в изнурительной борьбе за флот, за право Украины быть морской державой.
Примечательно, что на июль приходятся самые значимые даты в истории украинского военного флота. Так, 5 июля 1918 был обнародован закон об униформе для украинского флота; 18 июля 1918-го состоялось принятие закона про Военно-морской флаг Украины; того же июля 1918-го была создана постоянно действующая соединения Военно-морского флота Украинского государства - бригада тральщиков.
21 июля 1992 года сторожевой корабль СКР-112 поднял украинский флаг и перешел под юрисдикцию Украины, а 30 июля 1996 состоялись первые оперативно-тактические учения ВМС Украины под флагом Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины "Море-96". А если смотреть в далекую древность, то нельзя не упомянуть морской поход и блестящую победу киевского князя Олега под Константинополем в июне - июле 907 года. Сейчас, в связи с российской оккупацией Крыма, штаб ВМС Украины находится в Одессе.
Ранее сообщалось, что в этом году из-за пандемии День Военно-морских Сил в Одессе отметят в закрытом режиме. Вчера Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Одесскую область.