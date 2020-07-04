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Навчання "Сі Бриз-2020" пройдуть без сухопутної складової - командувач ВМС

Навчання "Сі Бриз-2020" пройдуть без сухопутної складової - командувач ВМС

Київ • УНН

 • 19675 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Навчання "Сі Бриз" цього року пройдуть у морському та повітряному компонентах, без сухопутної складової. Про це командувач ВМС Олексій Неїжпапа сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.

“Навчання пройдуть у морському та повітряному компонентах, без сухопутної складової. Формат навчань цьогоріч схожий на формат 2014 року, тоді я вперше очолив „Сі Бриз“ від української сторони”, — повідомив Неїжпапа.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Безконтактні навчання: розповіли деталі про новий формат "Сі Бриз"

Раніше УНН повідомляв, що "Сі Бриз-2020" відбудеться тільки в морській фазі через коронавірус.

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