Навчання "Сі Бриз-2020" пройдуть без сухопутної складової - командувач ВМС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Навчання "Сі Бриз" цього року пройдуть у морському та повітряному компонентах, без сухопутної складової. Про це командувач ВМС Олексій Неїжпапа сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.
“Навчання пройдуть у морському та повітряному компонентах, без сухопутної складової. Формат навчань цьогоріч схожий на формат 2014 року, тоді я вперше очолив „Сі Бриз“ від української сторони”, — повідомив Неїжпапа.
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Раніше УНН повідомляв, що "Сі Бриз-2020" відбудеться тільки в морській фазі через коронавірус.