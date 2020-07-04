Учения "Си Бриз-2020" пройдут без сухопутной составляющей - командующий ВМС
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Учения "Си Бриз" в этом году пройдут в морском и воздушном компонентах, без сухопутной составляющей. Об этом командующий ВМС Алексей Неижпапа сказал в интервью Радио Свобода, передает УНН.
"Учения пройдут в морской и воздушной компонентах, без сухопутной составляющей. Формат учений в этом году похож на формат 2014 года, тогда я впервые возглавил "Си Бриз" от украинской стороны", - сообщил Неижпапа.
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Ранее УНН сообщал, что "Си Бриз-2020" состоится только в морской фазе из-за коронавируса.