Через пандемію День Військово-морських Сил в Одесі відзначать у закритому режимі

«На жаль, цього року, через пандемію вірусної хвороби, з метою збереження здоров'я і життів мешканців нашого улюбленого міста та згідно вимог чинного законодавства, ми вимушені провести наше головне свято – День Військово-Морських Сил ЗС України в морі у закритому режимі, під час катерного збору походу який проводиться в період з 30 червня по 6 липня», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що святкову церемонію, на честь Дня Військово-Морських Сил ЗС України, можна буде подивитися на офіційній сторінці ВМС у соціальній мережі Facebook та телеканалах, які транслюватимуть наш захід.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Одеської області.