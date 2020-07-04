Из-за пандемии День Военно-морских Сил в Одессе отметят в закрытом режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Из-за пандемии COVID-19 в Одессе День Военно-Морских Сил ВС Украины в море состоится в закрытом режиме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб ВМС ВС Украины.
“К сожалению, в этом году, из-за пандемии вирусной болезни, с целью сохранения здоровья и жизни жителей нашего любимого города и в соответствии с требованиями действующего законодательства, мы вынуждены провести наш главный праздник — День Военно-Морских Сил ВС Украины в море в закрытом режиме, во время катерного сбора похода который проводится в период с 30 июня по 6 июля”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что праздничную церемонию в честь Дня Военно-Морских Сил ВС Украины, можно будет посмотреть на официальной странице ВМС в социальной сети Facebook и телеканалах, которые будут транслировать мероприятие.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Одесскую область.