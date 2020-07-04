Президент вирушив на Одещину: деталі візиту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Одеської області, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Офісу Президента.
Глава держави ознайомиться з реконструкцією та спорудженням об’єктів інфраструктури в межах програми “Велике будівництво”.
Також Президент огляне портові термінали, ознайомиться з інвестиційними проектами регіону та зустрінеться з представниками бізнесу Одеської області.
Крім того, Володимир Зеленський візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних сил України.
Нагадаємо, 25 червня Зеленський відвідав Івано-Франківщину.