Українські моряки отримають понад 70 квартир – Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Сьогодні українські моряки, серед них, моряки з окупованого Криму, які у 2014 році не зрадили Україну, отримають понад 70 квартир. Про це під час нагородження військових моряків в Одесі повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні наші моряки отримають понад 70 квартир, серед них моряки з Криму, які у 2014 році не зрадили Україну", - повідомив Зеленський.
Він зазначив, попри свій героїзм, зараз вони живуть у жахливих умовах.
Нагадаємо, що сьогодні, 5 липня, у День Військово-Морських Сил Збройних Сил та День працівників морського та річкового флоту президент України Володимир Зеленський привітав усіх причетних до свята та вручив державні нагороди.