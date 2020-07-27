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Командування підбило підсумки навчання "Sea Breeze – 2020"

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Не зважаючи на зміну формату навчання "Sea Breeze – 2020" на безконтактну форму, незмінною залишилася головна мета - підвищення безпеки в Чорноморському регіоні. Про це йшла мова на заключному пресбрифінгу навчання, передає УНН з посиланням на повідомлення служба зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Так, зі слів керівника навчання “Сі Бриз 2020” з української сторони — капітана першого рангу Олексія Доскато, командири, штаби і екіпажі продемонстрували злагоджені дії з неухильним дотриманням норм міжнародного морського права.

“Ми успішно відпрацювали навчання з тактичного маневрування, ведення протичовнової, протиповітряної та протикорабельної оборони з виконанням практичних артилерійських стрільб, пошуку та рятуванню на морі та операції з перехоплення, поповнення запасів в морі”, — підкреслив керівник навчання з української сторони.

Також під час брифінгу, було зазначено, що ВМС отримали актуальний досвід інтерактивного планування і управління багатонаціональними силами, що засвідчило високий рівень взаємодії і сумісності з іноземними партнерами.

“Загалом, корабельно-катерними групами відпрацьовано більше 90-та корабельних бойових навчань. Загальна кількість пройдених міль наближається до півтори тисячі. Авіацією виконано близько 40-ка польотів з загальним часом в повітрі більше 43 годин. Сторони подякували одна одній за роботу і попрощалися до наступного „Сі Бриз“, який почнуть планувати вже восени цього року”, — повідомили в командуванні.

Як повідомляв УНН, цього року головним викликом стало проведення українсько-американських навчань Сі Бриз 2020, в умовах пандемії COVID-19, що не могло не позначитися на організації навчань.

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