Командование подвело итоги учений "Sea Breeze - 2020"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Несмотря на смену формата учения "Sea Breeze - 2020" на бесконтактную форму, неизменной осталась главная цель - повышение безопасности в Черноморском регионе. Об этом шла речь на заключительном пресс-брифинге учений, передает УНН со ссылкой на сообщение службы связей с общественностью Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
Так, по словам руководителя учения "Си Бриз 2020" с украинской стороны - капитана первого ранга Алексея Доскато, командиры, штабы и экипажи продемонстрировали слаженные действия с неуклонным соблюдением норм международного морского права.
"Мы успешно отработали учения по тактическому маневрированию, ведению противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны с выполнением практических артиллерийских стрельб, поиска и спасания на море и операции по перехвату, пополнения запасов в море", - подчеркнул руководитель учения с украинской стороны.
Также во время брифинга, было отмечено, что ВМС получили жизненный опыт интерактивного планирования и управления многонациональными силами, показали высокий уровень взаимодействия и совместимости с иностранными партнерами.
"В общем, корабельно-катерными группами отработано более 90-корабельных боевых учений. Общее количество пройденных миль приближается к полутора тысяч. Авиацией выполнено около 40-ка полетов с общим временем в воздухе более 43 часов. Стороны поблагодарили друг друга за работу и попрощались до следующего "Си Бриз", который начнут планировать уже осенью этого года", - сообщили в командовании.
Как сообщал УНН, в этом году главным вызовом стало проведение украинского-американских учений Си Бриз 2020, в условиях пандемии COVID-19, что не могло не сказаться на организации учений.