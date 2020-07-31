На острові Зміїний прикордонники провели навчальні стрільби

“Так, учора особовий склад прикордонної комендатури швидкого реагування Ізмаїльського загону відпрацював практичні вправи з бойовою стрільбою на острові Зміїний. Прямо посеред моря спецпризначенці підвищували свою майстерність зі стрільби з гранатометів, кулеметів та іншого стрілецького озброєння”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що більше тижня тому цей підрозділ разом з іншими підрозділами Південного регіонального управління, корабельно-катерним складом Регіонального управління Морської охорони та ВМС брав участь у спільному практичному тренуванні із проведенням бойових стрільб, що також проходив на острові.

Як повідомлялося, у липня прикордонний вертоліт вперше за 12 років здійснив політ і приземлився на острові Зміїний.

Нагадаємо, командування підбило підсумки навчання “Sea Breeze — 2020”.