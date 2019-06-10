На олимпийском турнире в Англии украинский тяжеловес завоевал "золото"

Действующий чемпион Европы Дмитрий Чумак выступает в весовой категории до 109 кг. В сумме многоборья показал результат 380 кг.



"Отметим, что согласно новой системе отбора атлет должен как минимум дважды выступить на международных соревнованиях в той весовой категории, в которой планирует квалифицироваться на Игры-2020", - говорится в сообщении.



Как вывод, Дмитрий Чумак получил второй квалификационный старт в олимпийской весовой категории до 109 кг, и таким образом обеспечил себе билет в Токио.



Напомним, украинка выиграла две золотые медали на этапе Кубка мира по шашкам.