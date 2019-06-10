На олімпійському турнірі в Англії український важкоатлет виборов "золото"

Чинний чемпіон Європи Дмитро Чумак виступає у ваговій категорії до 109 кг. В сумі багатоборства показав результат 380 кг.



"Відзначимо, що відповідно до нової системи відбору атлет повинен щонайменше двічі виступити на міжнародних змаганнях у тій ваговій категорії, в якій планує кваліфікуватися на Ігри-2020, " – йдеться в повідомленні.



Як висновок, Дмитро Чумак отримав другий кваліфікаційний старт у олімпійській ваговій категорії до 109 кг, і таким чином забезпечив собі квиток до Токіо.



Нагадаємо, українка виграла дві золоті медалі у етапі Кубка світу з шашок.