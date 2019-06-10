Українка виграла дві золоті медалі у етапі Кубка світу з шашок
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. У Таїланді в місті Паттайя з 3 по 7 червня 2019 відбувся етап Кубка світу з шашок 64 Thailand open-2019 з швидкої та блискавичної гри. Єдина представниця України міжнародний гросмейстер з Харкова Юлія Макаренкова виборола в цих змаганнях дві золоті медалі у жіночому заліку. Про це повідомили УНН у прес-службі Мінмолодьспорту.
Окрім того в активі українки дві срібні нагороди і серед всіх учасників з результатом 12 очок з 14 у швидкі шашки і 11 очок з 14 у змаганнях з блискавичної гри.
"Вітаємо Юлію та її тренера з успішним виступом та бажаємо подальших перемог", - додали у міністерстві.
Як повідомляв УНН, українки Музичук розписали нічию в черговому турі турніру претенденток ФІДЕ