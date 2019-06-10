Українка виграла дві золоті медалі у етапі Кубка світу з шашок

КИЇВ. 10 червня. УНН. У Таїланді в місті Паттайя з 3 по 7 червня 2019 відбувся етап Кубка світу з шашок 64 Thailand open-2019 з швидкої та блискавичної гри. Єдина представниця України міжнародний гросмейстер з Харкова Юлія Макаренкова виборола в цих змаганнях дві золоті медалі у жіночому заліку. Про це повідомили УНН у прес-службі Мінмолодьспорту.