Украинка выиграла две золотые медали на этапе Кубка мира по шашкам

Кроме того, в активе украинки две серебряные награды и среди всех участников с результатом 12 очков из 14 в быстрые шашки и 11 очков из 14 в соревнованиях по молниеносной игре.

"Поздравляем Юлию и ее тренера с успешным выступлением и желаем дальнейших побед", - добавили в министерстве.



Как сообщал УНН, украинки Музычук расписали ничью в очередном туре турнира претенденток ФИДЕ.