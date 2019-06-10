Украинка выиграла две золотые медали на этапе Кубка мира по шашкам
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. В Таиланде в городе Паттайя с 3 по 7 июня 2019 года состоялся этап Кубка мира по шашкам 64 Thailand open-2019 с быстрой и молниеносной игре. Единственная представительница Украины международный гроссмейстер из Харькова Юлия Макаренкова завоевала в этих соревнованиях две золотые медали в женском зачете. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минмолодьспорта.
Кроме того, в активе украинки две серебряные награды и среди всех участников с результатом 12 очков из 14 в быстрые шашки и 11 очков из 14 в соревнованиях по молниеносной игре.
"Поздравляем Юлию и ее тренера с успешным выступлением и желаем дальнейших побед", - добавили в министерстве.
Как сообщал УНН, украинки Музычук расписали ничью в очередном туре турнира претенденток ФИДЕ.