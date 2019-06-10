Українки Музичук розписали нічию в черговому турі турніру претенденток ФІДЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Українські шахістки Анна і Марія Музичук вдруге зіграли один проти одного на Турнірі претенденток ФІДЕ, який проходить в Казані, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Анна грала білими шахами, а сама зустріч закінчилася мировою – 1:1.
В інших матчах дня росіянка Олександра Горячкіна обіграла співвітчизницю Олександру Костенюк, грузинка Нана Дзагнідзе програла китаянці Тань Джуньї, а партія Катерина Лагно (Росія) – Валентина Гуніна (Росія) завершилася внічию.
Після восьми турів Олександра Горячкіна знаходиться в ролі лідера - 6,5 очок. Катерина Лагно – 4,5, Нана Дзагнідзе – 4, Тань Джуньї, Марія Музичук, Анна Музичук, Валентина Гуніна – по 3,5, Олександра Костенюк – 3.
Примітно, у турнірі беруть участь вісім шахісток. Змагання проходять у два кола. Переможець зіграє з чинною чемпіонкою світу китаянкою Цзюй Вэньцзюнь. Призовий фонд чемпіонського матчу складає 500 тисяч євро.
Нагадаємо, що сестри Музичук поки здобули тільки по одній перемозі в рамках даного турніру.