Украинки Музычук расписали ничью в очередном туре турнира претенденток ФИДЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук вдруг сыграли друг против друга на Турнире претенденток ФИДЕ, который проходит в Казани, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Анна играла белыми шахматами, а сама встреча закончилась мировым - 1: 1.
В других матчах дня россиянка Александра Горячкина обыграла соотечественницу Александру Костенюк, грузинка Нана Дзагнидзе проиграла китаянке Тань Джуньи, а партия Екатерина Лагно (Россия) - Валентина Гунина (Россия) завершилась вничью.
После восьми туров Александра Горячкина находится в роли лидера - 6,5 очков. Екатерина Лагно - 4,5, Нана Дзагнидзе - 4, Тань Джуньи, Мария Музычук, Анна Музычук, Валентина Гунина - по 3,5, Александра Костенюк - 3.
Примечательно, в турнире принимают участие восемь шахматисток. Соревнования проходят в два круга. Победитель сыграет с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Призовой фонд чемпионского матча составляет 500 000 евро.
Напомним, что сестры Музычук пока получили только по одной победе в рамках данного турнира.