Сестри Музичук здобули перші перемоги на Турнірі претенденток ФІДЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Українки Анна і Марія Музичук здобули перші перемоги на Турнірі претенденток ФІДЕ (8 учасниць, два кола), що відбувається нині в Казані, інформує УНН з посиланням на спільноту "Українські шахи".
У 6-му турі українки здолали росіянок: Анна перемогла Гуніну, а Марія розібралася з Костенюк.
Результати інших партій виглядає наступним чином: Дзагнідзе - Горячкіна - 0:1, Тан Чжуньї - Лагно - 0:1.
Таким чином, лідерство закріпила Горячкіна - 5 очок. А українки дещо покращили своє становище і, маючи по 2,5 очка, ділять 4-7 місця.
Варто зазначити, що сьогодні в рамках турніру - вихідний день. Натомість 8 червня, у 7-му турі гратимуть: Костенюк - А. Музичук, Горячкіна - М. Музичук, Лагно - Дзагнідзе, Гуніна - Тан Чжуньї.