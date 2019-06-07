Сестры Музычук одержали первые победы на Турнире претенденток ФИДЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Украинские Анна и Мария Музычук одержали первые победы на Турнире претенденток ФИДЕ (8 участников, два круга), что проходит сейчас в Казани, информирует УНН со ссылкой на сообщество "Украинская шахматы".
В 6-м туре Украинской преодолели россиянок Анна победила Гунина, а Мария разобралась с Костенюк.
Результаты других партий выглядит следующим образом: Дзагнидзе - Горячкина - 0:1, Тан Чжуньи - Лагно - 0:1.
Таким образом, лидерство закрепила Горячкина - 5 очков. А украинки несколько улучшили свое положение и, имея по 2,5 очка, делят 4-7 места.
Стоит отметить, что сегодня в рамках турнира - выходной день. Зато 8 июня, в 7-м туре играть: Костенюк - А. Музычук, Горячкина - М. Музычук, Лагно - Дзагнидзе, Гунина - Тан Чжуньи.