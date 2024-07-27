Во время открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля диктор перепутал и представил команду Южной Кореи представителями Северной Кореи. Международный олимпийский комитет (МОК) извинился за ошибку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

Южная Корея выразила сожаление по поводу того, что диктор представил ее команду во время парада лодок на Сине как «Корейскую Народно-Демократическую Республику» - официальное название Северной Кореи - на французском и английском языках.

Южная Корея потребовала от организаторов гарантий, что ошибка не повторится. Вице-министр спорта и культуры Южной Кореи Чан Миран, который находился в Париже, попросил о встрече с президентом МОК Томасом Бахом.

«Мы выражаем сожаление, что на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, когда спортсмены Республики Корея входили в зал, страна была представлена как Северная Корея», - говорится в заявлении.

Позже Чжан сообщил южнокорейским СМИ, что Бах планирует в субботу поговорить по телефону с президентом Южной Кореи Юн Сук Йолем, чтобы принести извинения за инцидент.

МОК заявил, что инцидент был ошибкой, и принес «глубокие извинения» на корейском языке.

Впрочем южнокорейские пользователи социальных сетей выразили недовольство инцидентом, а некоторые резко отреагировали на односложные извинения МОК, заявив, что они не были искренними.

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